O Goiás deve ter o desfalque do meia Gegê para o jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano contra a Anapolina. O jogador de 32 anos ainda não voltou a treinar com o restante do elenco.\nGegê, que tem seis partidas, um gol e uma assistência pelo Goiás, jogou pela última vez no dia 1º de fevereiro na vitória de 1 a 0 sobre o Vila Nova pela 7ª rodada da fase de classificação do Estadual.\nO meia se lesionou na partida e teve uma lesão muscular constatada na coxa esquerda. Ele ainda faz trabalhos de recuperação sob supervisão do departamento médico e não tem previsão de quando vai retornar aos trabalhos sem restrição com o elenco esmeraldino.\nO zagueiro Lucas Ribeiro, que torceu o tornozelo contra o Crac, é dúvida. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo da volta das quartas de final, no último sábado (14).