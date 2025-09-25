O returno do Goiás na Série B de 2025 pode ser definido em uma única palavra: instabilidade. Na segunda metade do campeonato, o esmeraldino ainda não conseguiu engrenar duas vitórias consecutivas e desperdiçou oito pontos nas partidas que sucederam os triunfos do time.\nA última vez em que o Goiás conquistou duas vitórias seguidas na Segundona ocorreu entre a 16ª e a 17ª rodadas, quando a equipe derrotou Athletico-PR (1 a 0) e Cuiabá (3 a 1), dois dos concorrentes diretos pelo acesso à Série A.\nAntes disso, a equipe tinha ganhado do Amazonas (1 a 0) e do Operário-PR (2 a 1) nas duas primeiras rodadas, além de ter vencido Botafogo-SP (1 a 0), Avaí (2 a 1) e Coritiba (1 a 0) entre a 5ª e 7ª rodadas, e batido Ferroviária (2 a 0), Atlético-GO (2 a 1) e Volta Redonda (2 a 0) entre a 9ª e 11ª rodadas. Desde então, uma sequência de pelo menos duas vitórias consecutivas não aconteceu mais no torneio.