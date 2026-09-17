O Goiás conta com um retrospecto positivo diante do Avaí, próximo adversário na temporada: não perde para a equipe catarinense em Goiânia há oito anos. No próximo domingo (20), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o esmeraldino vai em busca da segunda vitória consecutiva para se aproximar do G6 e seguir sonhando com o acesso. A partida será disputada na Serrinha.\nA última derrota do clube esmeraldino para o Avaí em território goiano foi em 2018, quando o Leão venceu por 3 a 0, em partida disputada no Estádio Olímpico. De lá para cá, foram cinco jogos entre as equipes, com quatro vitórias do Goiás e um empate.\nElenco e comissão técnica do Goiás se blindam em busca do acesso à Série A\nConsiderando apenas os jogos disputados na Serrinha, palco da partida de domingo (20), o Goiás nunca foi derrotado pelo Avaí. Em quatro confrontos, são três vitórias esmeraldinas e um empate.