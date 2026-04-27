O Goiás voltou a perder três jogos seguidos pela mesma competição depois de quase dois anos e meio. Na atual temporada, o time esmeraldino foi superado nas últimas três partidas pela Série B e despencou na tabela da competição.\nA última vez que o Goiás tinha perdido pelo menos três jogos na mesma competição foi entre novembro e dezembro de 2023, no encerramento da última participação da equipe esmeraldina na Série A.\nNa ocasião, o Goiás perdeu cinco partidas seguidas para Santos (1 a 0), Atlético-MG (2 a 1), Cruzeiro (1 a 0), Grêmio (2 a 1) e Fortaleza (1 a 0). As partidas foram entre as rodadas 33 a 37 do Brasileirão. A equipe goiana foi rebaixada à Série B naquele ano.\nDepois disso, o Goiás tinha perdido no máximo dois jogos seguidos pela mesma competição. Isso ocorreu duas vezes pela Série B de 2024 e em outras duas oportunidades na Série B de 2025.