O técnico Daniel Paulista não ganhou novos desfalques no Goiás, mas segue com problemas de atletas disponíveis para o meio-campo. O time esmeraldino volta a campo no próximo domingo (28) para enfrentar o Náutico, nos Aflitos.\nO único retorno confirmado é do volante Lucas Rodrigues. Ele cumpriu suspensão na derrota para o Operário-PR e vai retornar ao time titular do Goiás.\nAs dúvidas seguem em torno dos meias Lourenço e Gegê. Ambos já fazem trabalho de transição física, a última atividade antes do retorno aos treinos sem restrição, e fazem treinos para melhorar o condicionamento físico. Neste momento, a dupla segue como dúvida.\nA ausência dos dois atletas deixa o técnico Daniel Paulista com menos opções para escalar o meio-campo. Ele conta com Lucas Rodrigues, Filipe Machado, Juninho, Baldória, Lucas Lima, Brayann e Assis.