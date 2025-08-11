O elenco do Goiás iniciou nesta segunda-feira (11) a preparação para o clássico contra o Vila Nova. O time esmeraldino não terá o volante Juninho no duelo local e o atacante Pedrinho é dúvida.\nJuninho recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória de 2 a 1 sobre o Operário-PR. Ele cumprirá suspensão automática e desfalca o Goiás pela primeira vez nesta Série B.\nO atacante Pedrinho sofreu uma lesão muscular na sexta-feira (8) passada, na véspera do duelo contra o Fantasma. O jogador passou por exames e não deve ficar à disposição para o clássico por causa do intervalo de dias até o duelo.\nGoiás ganha do Operário-PR na Serrinha e mantém liderança da Série B\nEm caso de lesões mais leves, de grau 1, por exemplo, o atleta volta aos treinos em uma semana normalmente. O grau da lesão de Pedrinho ainda não foi divulgada pelo Goiás.