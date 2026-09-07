O Goiás não terá o zagueiro titular Luiz Felipe à disposição para o clássico contra o Vila Nova, na próxima quinta-feira (10), pela Série B, mas poderá contar com o retorno de Anselmo Ramon para o confronto. Os laterais titulares devem seguir fora.\nNa última rodada, o time esmeraldino foi derrotado em casa por 1 a 0 pelo Fortaleza, em uma partida na qual atuou praticamente durante todo o jogo com um jogador a menos. Justamente o zagueiro Luiz Felipe foi expulso e, com isso, será desfalque na equipe do técnico Mozart.\nVila Nova x Goiás: rivais chegam em baixa para 3º clássico do ano\nRamon Menezes deve assumir a posição na zaga, enquanto Luisão deve seguir atuando como titular improvisado na lateral direita.\nOs dois laterais titulares, Nicolas e Rodrigo Soares, devem continuar fora. O lateral-esquerdo trata uma contusão muscular no adutor da coxa direita, enquanto o lateral-direito se recupera de uma contusão muscular anterior na coxa esquerda. Ambos sofreram lesões de grau 2.