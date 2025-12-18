O Goiás negocia a contratação do zagueiro Luisão, que pertence ao Santos. O jogador de 22 anos deve assinar contrato por empréstimo válido por uma temporada. A negociação está avançada e a contratação pode ser oficializada ainda nesta semana.\nA informação da negociação foi divulgada primeiro pelo repórter Victor Pimenta e confirmada pelo POPULAR.\nLuisão ganhou destaque nos últimos anos após boa passagem pelo Novorizontino. Ele é revelação do clube paulista e fez parte dos elencos que disputou a Série B em 2023 e 2024.\nNeste ano, o zagueiro foi contratado pelo Santos por 1,6 milhão de euros (aproximadamente R$ 10 milhões na cotação atual) com contrato até o fim de 2028 - o Novorizontino, inclusive, acionou à Justiça para receber o valor da venda do clube alvinegro que não teria feito os pagamentos ao ex-clube de Luisão.