O Goiás negocia a contratação do técnico Fábio Carille, que é o plano A da direção esmeraldina neste momento. O treinador, que é o atual campeão da Série B, está sem clube desde que foi demitido do Vitória em agosto deste ano.\nA negociação com o estafe do técnico Carille começou nesta segunda-feira (13), data que o Goiás anunciou a demissão do técnico Vagner Mancini.\nCarille é o plano A da direção do Goiás, que tem sido pressionada por conselheiros para contratar o técnico Hélio dos Anjos. Caso a negociação com Carille não avance, o Conselho de Administração vai avaliar se abre negociação com Hélio dos Anjos, que conquistou o acesso à Série B no último sábado (11) pelo Náutico.\nUm conselheiro do Goiás entrou em contato com Hélio dos Anjos no último final de semana para saber se o treinador ouviria uma proposta do clube goiano. Não houve contato direto do Conselho de Administração do clube esmeraldino.