O Goiás está no mercado para fechar mais uma contratação para a temporada. O alviverde tem negociações com o Vitória para contratar o volante Filipe Machado, de 29 anos e que ano passado conquistou o título da Série B do Brasileiro atuando pelo Coritiba.\nO jogador também foi campeão da Série B de 2022, pelo Cruzeiro. Ano passado, Filipe Machado disputou 41 partidas pelo Coxa.\nFilipe Machado tem os direitos econômicos ligados ao Vitória e havia possibilidade de o Coritiba adquiri-lo em definitivo, mas a negociação não avançou.\nNo Coxa, ele mostrou muita disposição física na disputada e equilibrada Série B, numa equipe de força formada pelo então técnico, Mozart.\nCaso a negociação avance com o Vitória, Filipe Machado será a oitava contratação do Goiás para o início desta temporada.\nO elenco esmeraldino tem sete novidades neste ano: os laterais Rodrigo Soares e Nicolas, o zagueiro Luisão, os meias Lourenço e Gegê, os atacantes Bruno Sávio e Kadu.