O Goiás negocia a venda dos naming rights do estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, com uma empresa de construção civil norte-americana, que tem sede no Brasil. O nome da empresa ainda não foi divulgado, mas o valor do acordo pode chegar a R$ 90 milhões e dependerá da Divisão do Campeonato Brasileiro em que a equipe esmeraldina estiver.\nA direção do Goiás não confirma oficialmente a negociação, mas espera anunciar o acordo durante o mês de julho.\nA negociação do Goiás com a empresa norte-americana começou há pouco mais de um mês e contou com a participação do presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Rogério Pinheiro.\nConselheiros do Goiás aprovam em 1ª votação mudança no estatuto do clube\nTorcedores do Goiás protestam na Serrinha: "Goiás falido, Pinheiros milionários"\nGoiás negocia comercialização de naming rights da Serrinha