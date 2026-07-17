A transferência do lateral direito Diego Caito para o Grêmio foi por empréstimo e não em definitivo. A informação foi confirmada pelo POPULAR nesta sexta-feira (17) junto a dirigentes do Goiás. O clube goiano descartava liberar o atleta por empréstimo, mas acabou sendo o modo como a transferência ocorreu.\nInicialmente, o estafe do jogador informou ao POPULAR que a saída do jogador de 22 anos era em definitivo. Nesta sexta-feira, antes e depois da coletiva do técnico Mozart, o gerente de futebol Eduardo Pinheiro, por meio da assessoria de imprensa, e o diretor Michel Alves confirmaram à reportagem que a transferência foi por empréstimo.\nO Grêmio tem até o final desta sexta-feira para pagar R$ 3 milhões pelo empréstimo e a compra de 30% dos direitos do jogador. O contrato é válido até o fim do ano. Em dezembro, o clube gaúcho precisa pagar mais R$ 2 milhões para exercer a opção de compra de mais 20% e a executar a transferência em definitivo.