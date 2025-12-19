O Goiás oficializou a contratação do lateral esquerdo Nicolas. O jogador de 28 anos assinou contrato em definitivo com o clube goiano para a temporada de 2026.\nNicolas é um velho conhecido do futebol goiano. Entre 2019 e 2020, o lateral defendeu o Atlético-GO, que é o clube que ele mais defendeu ao longo da carreira. Foram 92 partidas, quatro gols, nove assistências, além do bicampeonato goiano e a conquista do acesso à Série A em 2019.\nParanaense de Arapongas, Nicolas ainda defendeu equipes como Ponte Preta, Athletico-PR, Grêmio, América-MG e Ceará. Ele tinha vínculo com o time mineiro ate o final deste ano, mas atuou em 2025 no Vozão por empréstimo.\nNicolas chega ao Goiás sem custos e para repor as saídas de Lucas Lovat e Willean Lepo, que apesar de ser lateral direito, atuou em boa parte da Série B como lateral esquerdo. Moraes e Danilo são outros atletas que vão disputar posição com o novo reforço do Goiás.