O Goiás oficializou a contratação do zagueiro Luisão. O jogador de 22 anos chega ao clube goiano com contrato de uma temporada, por empréstimo cedido pelo Santos - o defensor tem vínculo com o clube paulista até o fim de 2028.\nLuisão chega ao Goiás para repor a saída de Messias, que deve atuar no Juventude na próxima temporada. O zagueiro vai disputar posição com Anthony, Luiz Felipe e Titi. Alguns atletas da base, como Murilo Camara e Pablo, também podem ganhar oportunidades em 2026.\nPaulista de Taboão da Serra, Luisão teve passagens pelas categorias de base do São Paulo, Osasco Audax e Novorizontino. Ele se profissionalizou no clube de Novo Horizonte e foi destaque do elenco de 2024, temporada que o clube paulista ficou a uma vitória do acesso à Série A.\nNo início deste ano, Luisão foi contratado pelo Santos por cerca de 1,6 milhão de euros (aproximadamente R$ 10 milhões). Ele não conseguiu jogar com frequência no Peixe e disputou apenas nove partidas em 2025.