O Goiás oficializou na noite desta segunda-feira (8) a demissão do técnico Fábio Carille. O treinador foi comunicado no último final de semana sobre seu desligamento e o anúncio foi feito pelo clube goiano após a conclusão do acordo para o pagamento da multa rescisória de cerca de R$ 1,4 milhão, que será paga de maneira parcelada pela equipe esmeraldina.
Além do técnico Fábio Carille, foram demitidos o auxiliar Cuca, o preparador físico César Mendes e o analista de desempenho Denis Luup.
Fábio Carille comandou o Goiás em apenas seis partidas, todas nas últimas rodadas da Série B. O treinador deixa o clube goiano após três vitórias e três derrotas, com aproveitamento de 50%.