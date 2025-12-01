O Goiás contratou o ex-goleiro Michel Alves para assumir o cargo de diretor de futebol da equipe esmeraldina. O dirigente de 44 anos estava no Novorizontino nos últimos três anos e terá a missão de montar o elenco do time goiano para a temporada de 2026.\nO dirigente acertou os últimos detalhes do contrato, que será de dois anos, na sexta-feira (28) e foi anunciado nesta segunda-feira (1º) após ele ter chegado em Goiânia.\nMichel Alves será o terceiro profissional a comandar o departamento desde a mudança no modelo administrativo do clube esmeraldino. O primeiro foi Agnello Gonçalves, entre dezembro de 2023 a março de 2024, e o segundo foi Lucas Andrino, que foi contratado em abril de 2024 e demitido em outubro deste ano.\nUma das primeiras tarefas de Michel Alves será analisar e montar o elenco do Goiás para o início da temporada de 2026. Boa parte do grupo que terminou o ano de 2025 possui contrato para o ano que vem e alguns atletas com vínculo poderão deixar o clube após análise do dirigente.