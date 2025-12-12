O Goiás oficializou a renovação de contrato com o goleiro Thiago Rodrigues, que permanecerá no clube goiano na temporada de 2026. O jogador de 37 anos defendeu a equipe esmeraldina desde 2024.\nEssa é a segunda renovação de Thiago Rodrigues com o Goiás. Ele foi contratado em 2024 com vínculo de um ano, renovou por mais uma temporada e agora assina novo vínculo com o clube esmeraldino.\nThiago Rodrigues disputou apenas dois jogos, ambos na temporada de 2025. Sua estreia foi no dia 12 de fevereiro, na vitória de 2 a 0 sobre o União Rondonópolis-MT, na Copa Verde. Ele só atuou na ocasião porque no dia seguinte a equipe esmeraldina enfrentou a Aparecidense, no Goianão, e o técnico Jair Ventura optou por escalar o time titular no Estadual.\nO outro jogo foi na Série B, no empate sem gols com o Coritiba, no dia 12 de setembro, pela 26ª rodada. Thiago Rodrigues foi substituto de Tadeu, que estava suspenso na ocasião.