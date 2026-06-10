A diretoria do Goiás acertou os pagamentos dos direitos de imagem do elenco na tarde desta quarta-feira (10). Os vencimentos estavam atrasados desde o 10º dia útil de maio.\nAntes do jogo contra o Atlético-GO, no dia 30 de maio, a diretoria esmeraldina pagou os pagamentos de carteira que estavam atrasados desde o 5º dia útil. Faltavam os direitos de imagem, que foram pagos nesta quarta-feira.\nOutro movimento feito pela diretoria do Goiás foi de conversar com o elenco sobre atrasos que podem ocorrer neste mês. Os pagamentos de carteira ainda não foram pagos, assim como os de direito de imagem que ainda vão vencer.\nA programação da diretoria do Goiás é efetuar os pagamentos no decorrer dos próximos. A intenção é evitar um atraso longo, por isso há expectativa que os vencimentos sejam pagos até a próxima semana.