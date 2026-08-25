O Goiás pagou a dívida junto ao Sint-Truidense, da Bélgica, e foi liberado pela Fifa para regularizar jogadores novamente. O clube esmeraldino estava com transfer ban ativo desde o dia 4 de agosto.\nO pagamento de cerca de R$ 550 mil foi concluído na sexta-feira (21). A retirada do Goiás da lista de clubes proibidos de regularizar jogadores, porém, foi efetuada pela Fifa apenas nesta terça-feira (25).\nGoiás foi punido com transfer ban por não pagar dívida pela formação do volante Jhonny Lucas (Rosiron Rodrigues / Goiás)\nCom a pendência resolvida, o Goiás pode inscrever jogadores novamente. O foco da direção esmeraldina é a regularização do atacante Felipe Clemente, artilheiro da Série D com 11 gols pelo Gama-DF.\nO atleta viajou com a delegação do Goiás para Cuiabá, onde o clube goiano empatou por 1 a 1 com o Dourado no sábado (22), mas não pôde atuar por não ter sido regularizado. Ele assinou por empréstimo cedido pelo Gama até o fim desta temporada.