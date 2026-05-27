O Goiás fez pagamento de premiações (bichos) para o elenco, mas ainda não quitou salários e direitos de imagem relacionados ao mês de abril. O POPULAR apurou que parte dos funcionários também segue com vencimentos atrasados.\nA reportagem tentou contato com o presidente do Conselho de Administração, Aroldo Guidão, mas não obteve retorno do dirigente.\nOs pagamentos das premiações foram feitos na sexta-feira (22), um dia após a coletiva do diretor Michel Alves que foi o único dirigente do Goiás a conceder entrevista sobre o assunto. Ele confirmou os atrasos dos salários (são pagos no 5º dia útil) e dos direitos de imagem (são pagos no dia 10) do elenco.\nO Goiás aguarda a entrada de recursos para iniciar os pagamentos dos salários e direitos de imagem que estão atrasados. Na próxima terça-feira (2), dirigentes e conselheiros do clube vão se reunir para debater a possibilidade da contratação de um segundo empréstimo, que pode chegar a R$ 35 milhões - no final do ano passado a diretoria esmeraldina contratou empréstimo de R$ 25 milhões.