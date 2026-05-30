O Goiás pagou os salários atrasados dos jogadores antes do clássico contra o Atlético-GO. Os pagamentos foram feitos na sexta-feira (29). Alguns funcionários que estavam com vencimentos atrasados desde o início do mês também receberam.\nOs pagamentos de salários no Goiás são feitos no 5º dia útil e os direitos de imagem são pagos no dia 10. Neste mês, o clube não efetuou os pagamentos como costuma após sofrer com problemas no fluxo de caixa. A informação dos pagamentos foi divulgada primeiro pelo canal Futebol62 e confirmada pelo POPULAR.\nEm maio, o Goiás iniciou o pagamento do empréstimo de R$ 25 milhões, que foi contratado no final do ano passado. Por isso, já que utilizou recursos de cotas de televisão e outras rendas para o pagamento, o clube enfrentou problemas no fluxo de caixa e não efetuou os pagamentos nas datas habituais. A folha do elenco do Goiás é de cerca de R$ 3 milhões.