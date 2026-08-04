O Goiás parabenizou o ex-jogador Paghetti pelo aniversário dele nesta terça-feira (4), mas não se lembrou inicialmente que o ídolo morreu em janeiro deste ano. Em uma gafe nas redes sociais, o clube esmeraldino disse: "Parabéns, Paghetti! Que este novo ciclo seja repleto de saúde, felicidade e muitas realizações".\nPaghetti morreu em janeiro de 2026, vítima de infarto, aos 78 anos.\nPostagem do Goiás parabenizando Paghetti, que morreu em janeiro deste ano (Reprodução / Twitter (X))\nPouco tempo depois, o Goiás corrigiu a postagem nas redes, que passou a ter um tom mais de exaltação da história de Paghetti no Goiás e lembranças da contribuição do ídolo ao clube.\n-Embed Paghetti (1.3440997)\nSaiba quem foi Paghetti:\nAry Paghetti nasceu em São Paulo, no dia 4 de agosto de 1947. Começou a carreira na Portuguesa de Desportos e se transferiu para o Rio Branco, de Andradas-MG. No interior mineiro, foi descoberto pelo Atlético-GO, assim como outros craques do clube, como Pedro Bala, Jair Porrete, Raimundinho.