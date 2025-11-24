Em publicação nas redes sociais, o Goiás pediu desculpas à torcida após perder o jogo que poderia dar o acesso à Série A. Na postagem, o clube disse que pretende “mudar, reconstruir e evoluir” por “dias melhores” que o ano de “2026 começa a partir de hoje”.\nEssa é a primeira publicação do Goiás desde a postagem do terceiro gol do Remo. O time goiano perdeu, de virada, por 3 a 1, no domingo (23), e permanece na Série B em 2026 - o clube precisava de um empate para subir à Série A, com os resultados da 38ª e última rodada da Segundona.\n-WEBSTORIES: Goiás pede desculpas à torcida por não subir e faz discurso de recomeço: "2026 começa ho (1.3341366)\nNa publicação, o Goiás frisa que o resultado não foi o que o clube desejava e que reconhece a “dor, frustração e sensação de que o objetivo em retornar à Série A escapou por entre os dedos”. O clube enaltece o torcedor ao longo do texto e conclui que os torcedores merecem “um Goiás grande e forte, competitivo e à altura da própria história.”