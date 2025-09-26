O Goiás voltou a perder a liderança da Série B e caiu para a 2ª colocação no encerramento da 28ª rodada. O Criciúma, que venceu o confronto direto diante do Coritiba, assumiu a 1ª posição da Segundona por causa dos critérios de desempates.\nGoiás e Criciúma estão com 49 pontos com exatamente a mesma campanha: 14 vitórias, sete empates e sete derrotas. O time catarinense fica à frente do clube goiano por ter melhor saldo de gols: 15 a 8.\nPara piorar, o Goiás voltou a ver a distância de pontos para o 5º colocado ser reduzida novamente. A vantagem que já chegou a ser de dez pontos, caiu para quatro na 28ª rodada - o Athletico-PR, melhor time no returno com 20 pontos, tem 45 pontos.\nPela 28ª rodada, o Goiás empatou por 1 a 1 com a Ferroviária. O único resultado que manteria o clube goiano na liderança era o empate entre Coritiba e Criciúma, o que não ocorreu.