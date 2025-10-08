O Goiás perdeu de virada para o CRB, em noite que terminou em protestos na Serrinha, e segue com alerta ligado na corrida pelo acesso à Série A. Nesta terça-feira (7), o time esmeraldino abriu o placar com gol relâmpago marcado por Juninho, enquanto Mikael e Dadá Belmonte, que fez valer a "lei do ex", anotaram os gols da vitória alagoana, por 2 a 1, na Serrinha, em jogo válido pela 31ª rodada.\nEm crise técnica e de resultados, o Goiás chegou ao quarto jogo (três empates e uma derrota) sem vencer na Série B e sua situação, assim como a pressão em torno do técnico Vagner Mancini, piora a cada novo tropeço na competição.\nO time goiano, 2º colocado neste momento, não vai deixar a faixa do acesso (G4), mas pode cair para a 3ª colocação no complemento da rodada e ver a diferença de quatro pontos para a Chapecoense, que ocupa o 5º lugar, ser reduzida para um ponto.