O Goiás perdeu duas posições ao término da 20ª rodada. O time esmeraldino perdeu para o então lanterna América-MG por 1 a 0 e viu quase todos os concorrentes à sua frente vencer na rodada, o que aumentou a distância da equipe goiana para o G6.\nO time esmeraldino iniciou a 20ª rodada na 7ª colocação com a chance de entrar no G6, mas a derrota para o América-MG e as vitórias dos concorrentes fizeram o Goiás cair para a 9ª posição e ver a distância para o G6, que era de dois pontos, aumentar para quatro pontos.\nNa rodada, o Goiás foi ultrapassado pelo Atlético-GO, que bateu o Operário-PR e assumiu a 7ª posição, e pelo CRB, que ganhou do Vila Nova para chegar ao 8º lugar.\nDos times que estão em posições que vão disputar o acesso à Série A, seja direto ou por meio dos playoffs, apenas Vila Nova e Operário-PR não pontuaram. Novorizontino, Fortaleza e Juventude venceram seus jogos e o líder Criciúma empatou na 20ª rodada.