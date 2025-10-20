Na estreia do técnico Fábio Carille, o Goiás foi derrotado por 3 a 1 pela Chapecoense na noite deste domingo (19), na Serrinha, pela 34ª rodada da Série B. Com esse resultado, o time goiano deixa o G4 da Segundona pela primeira vez desde a 5ª rodada.\nOs gols catarinenses foram anotados por Walter Clar, em cobrança de pênalti no início do 1º tempo, e Marcinho, em chute colocado no começo do 2º. Anselmo Ramon diminuiu de cabeça para os goianos, mas Ítalo fez o terceiro dos visitantes.\nO triunfo fora de casa colocou a Chapecoense na vice-liderança da Série B, com 54 pontos. O Goiás, por sua vez, caiu para 6º lugar, com 52 pontos, e vai terminar a rodada a dois pontos do 4º colocado Remo, que fez a sua parte no último sábado (18) ao superar o Athletic-MG por 3 a 1, em Belém.\nAtlético-GO devolve placar do 1º turno e vence clássico contra o Vila Nova