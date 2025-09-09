O Goiás foi ultrapassado pelo Coritiba, não só na tabela da Série B, mas também nas chances de acesso à Série A e título da Segundona após o final da 25ª rodada. O time esmeraldino perdeu para o Avaí, caiu para a 2ª colocação com 44 pontos e viu as probabilidades de voltar à elite e de conquista de título serem reduzidas.\nAntes da 25ª rodada começar, o Goiás era o time com mais chance de acesso (83,5%) e título da Série B (34,2%). Após a última rodada, a probabilidade do clube goiano voltar à elite segue alta, mas caiu para 72,5%. Já o índice de título é de 20,4%.\nNos dois cenários, de voltar à Série A e conquistar o título, o Coritiba, novo líder da Série B, possui as melhores chances. São 89,8% de acesso e 42,5% de vencer a competição. Os dados são do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.