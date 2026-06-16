O Goiás não contará com o volante Lucas Rodrigues diante do Operário-PR, mas vive a expectativa de ter o retorno do meia Lourenço na próxima rodada da Série B.\nLucas Rodrigues recebeu o terceiro cartão amarelo durante o empate por 1 a 1 com o Athletic-MG e cumprirá suspensão automática.\nO meia Lourenço evoluiu nos últimos dias e tem previsão de voltar a treinar sem restrições nesta semana. Caso isso ocorra, o jogador deve voltar a ser relacionado e utilizado contra o Operário-PR. Ele não atua desde o dia 30 de maio, quando entrou no segundo tempo do clássico diante do Atlético-GO.\nLourenço apresentou desconforto muscular na região da virilha e tem tratado o problema desde então. Ele foi ausência na goleada sofrida para o Novorizontino e no empate com o Athletic-MG.\nGoiás e Operário-PR vão se enfrentar no próximo domingo (21), a partir das 18h30, na Serrinha. O jogo é válido pela 14ª rodada da Série B.