Na tarde deste sábado (1º), na Serrinha, o Goiás foi superado pelo Athletico-PR por 1 a 0, com gol de Viveros, em duelo válido pela 35ª rodada da Série B. Com esse novo tropeço em casa, o esmeraldino deixou o G4 e se complicou na briga pelo acesso.\nNeste momento, o Goiás caiu para a 6ª posição na tabela de classificação, com 55 pontos, enquanto o Athletico-PR subiu para 4º lugar, com 56. A posição dos dois times ainda pode mudar até o final da rodada, pois o 6º colocado Novorizontino, com 55 pontos, visita o América-MG na segunda-feira (3).\nO próximo confronto do Goiás será na sexta-feira (7), às 21h30, diante do Cuiabá na Arena Pantanal. O Athletico-PR recebe o Volta Redonda no sábado (8), às 18h30, na Arena da Baixada.\n-Goiás x Athletico Série B 2025 (1.3331380)\nO jogo\nNo 1º tempo, os goleiros precisaram trabalhar. Logo aos dez segundos, Tadeu deu um chutão para frente e quase surpreendeu Santos, que teve de saltar para não levar um gol de cobertura. Aos dois minutos, Jajá invadiu a área, bateu cruzado e Santos novamente salvou o Athletico.