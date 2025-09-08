O Goiás sofreu uma perda dupla neste domingo (7). Derrotado pelo Avaí, por 2 a 1, o clube goiano deixou a liderança da Série B - o novo líder é o Coritiba. Na Ressacada, Cléber e Marquinhos Gabriel abriram o placar para a equipe catarinense, pela 25ª rodada, enquanto Welliton Matheus descontou.\nO Goiás precisava vencer o Avaí para retomar a liderança, o que não ocorreu. Com o resultado, o time goiano cai para a 2ª colocação e permanece com 44 pontos. O líder Coritiba, próximo adversário do clube esmeraldino, tem 46 pontos.\nPara o jogo contra o Avaí, o técnico Vagner Mancini promoveu mudanças na formação do Goiás e voltou a escalar a equipe esmeraldina com três volantes. A principal novidade foi a entrada de Rodrigo Andrade no lugar de Rafael Gava. A dupla de zaga Lucas Ribeiro e Messias voltou a iniciar um jogo depois de 15 partidas - a última vez tinha sido na 9ª rodada, na vitória de 2 a 0 contra a Ferroviária, no dia 23 de maio.