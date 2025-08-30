Em jogo eletrizante na Serrinha, o Goiás perdeu para o Botafogo-SP por 3 a 2 na noite deste sábado (30), pela 24ª rodada da Série B. Apesar do resultado negativo, o esmeraldino segue na liderança da competição, por causa do tropeço do vice-líder Coritiba na última sexta-feira (29).\nWellington Rato abriu o placar em gol relâmpago e o Botafogo-SP virou com Carrilo e Marquinho, os mesmos que fizeram os gols da vitória contra o Vila Nova na rodada passada. Anselmo Ramon, que tinha perdido um pênalti, empatou para o Goiás, mas Matheus Barbosa fez um golaço para decretar o triunfo da Pantera.\nO time alviverde volta a campo no outro domingo (7), às 20h30, quando visita o Avaí na Ressacada, pela 25ª rodada da Segundona.\nO jogo\n17 segundos. Foi tudo o que o Goiás precisou para abrir o placar dentro de seus domínios. Após chutão de Tadeu para o campo de ataque, Anselmo Ramon protegeu para que Wellington Rato chegasse chutando para estufar as redes.