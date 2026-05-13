A participação do Goiás na Copa do Brasil de 2026 acabou nesta terça-feira (12). No estádio Mineirão, a equipe esmeraldina perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0 (3 a 2 no agregado) e se despediu da competição na 5ª fase do torneio nacional. O atacante Kaio Jorge fez o único gol da partida e garantiu a classificação celeste às oitavas de final.\nMesmo fora de casa, o Goiás começou bem. Mostrou organização, conseguiu trocar passes e criou boa oportunidade antes dos dez minutos com Nicolas, que deixou Jean Carlos na cara do gol, mas antes do atacante finalizar, a defesa do Cruzeiro afastou pela linha de fundo.\nDepois disso, o Cruzeiro acordou e dominou o jogo. Antes do primeiro gol, o goleiro Tadeu mostrou que se destacaria na partida. Entre os minutos 19 e 26, o defensor parou o ataque da equipe mineira em três oportunidades, duas com Fabrício Bruno e outra com Kaiki Bruno.