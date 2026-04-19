O Goiás perdeu para o Cuiabá por 2 a 0 na noite deste domingo (19), na Serrinha, pela 5ª rodada da Série B. É a segunda derrota seguida do clube esmeraldino na Segundona - antes, perdeu também por 2 a 0 para o Juventude, fora. O alviverde segue com 7 pontos.\nHernandes marcou os dois gols do Cuiabá, que ainda não tinha sequer marcado gol na Série B e, com a vitória, deixa a zona de rebaixamento.\nO Goiás caiu para a 10ª colocação da Série B e pode ser ultrapassado até o fechamento da rodada.\nApós a derrota, a torcida na Serrinha criticou bastante o técnico Daniel Paulista e o meia Lucas Lima, que foi chamado de Sansão por ter cortado o cabelo.\nNa próxima rodada da Série B, a 6ª, o Goiás joga fora de casa, contra o São Bernardo-SP, no próximo domingo (26), às 16 horas, em São Bernardo do Campo (SP).