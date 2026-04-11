Em um jogo em que marcou gol contra e teve dois jogadores expulsos, o Goiás perdeu para o Juventude por 2 a 0 neste sábado (11), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O saldo é ruim para o clube esmeraldino, que deixou a liderança da Série B e viu ruir a invencibilidade na temporada, que durou 20 jogos.\nO Juventude abriu o placar em gol contra do zagueiro esmeraldino Luiz Felipe. Depois disso, o Goiás teve Rodrigo Soares e Esli Garcia expulsos antes do time gaúcho ampliar com Alan Kardec.\nO Goiás segue com 7 pontos na Série B e deixa a liderança. Ele já foi ultrapassado por dois clubes que ainda sequer jogaram porque ficou com saldo de gols pior. Mas ficará fora do 1º lugar qualquer que seja o resultado de Sport x Avaí e pode ser ultrapassado por mais clubes até o fim da 4ª rodada.