O Goiás foi derrotado pelo Criciúma por 1 a 0 na tarde deste sábado (15), no Estádio Heriberto Hülse, pela 22ª rodada da Série B. Com o resultado, o time esmeraldino não conseguiu entrar na zona de playoff e ainda pode perder posições até o fim da rodada.\nEm um jogo de domínio do líder da Segundona no primeiro tempo, o Criciúma manteve a condição de único invicto como mandante na competição e encerrou um jejum de nove anos sem vencer o Goiás. Luciano Castán marcou o gol da vitória.\nCom 32 pontos, o Goiás caiu para a 9ª colocação, posição que ainda pode mudar conforme o andamento da rodada. A distância para o G6, que era de apenas um ponto antes do início da rodada, aumentou para três. O Sport, primeiro time dentro da zona de playoff, chegou aos 35 pontos.\nResumo\nA equipe esmeraldina teve muitas dificuldades para criar no primeiro tempo e foi completamente dominada nos minutos iniciais. O Criciúma pressionou a saída de bola e abriu o placar logo aos cinco minutos. Mesmo equilibrando as ações a partir da metade da etapa, o Goiás criou pouco e viu o Tigre ficar mais perto de ampliar do que sofrer o empate.