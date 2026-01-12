O Goiás perdeu três pênaltis, nesta segunda-feira (12), e está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois do empate sem gols com o Mirassol no tempo regulamentar do duelo disputado no estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo-SP, pela 2ª fase, a decisão foi para a disputa dos pênaltis e o clube goiano levou a pior - nas penalidades, perdeu por 3 a 1.\nO goleiro Murillo até fez o primeiro pênalti da equipe esmeraldina, mas foi só. O lateral Júlio César isolou sua cobrança, na sequência o atacante Tallyson chutou para fora e por último o centroavante Willie bateu fraco no canto direito do goleiro do Mirassol, que fez a defesa que definiu a classificação do time paulista à 3ª fase.\nPelo Mirassol, Vinicius, Kauan França e Gabriel marcaram nos três primeiros pênaltis da equipe paulista. Leonardo errou ao chutar para fora na quarta cobrança, o que deixou o Goiás vivo até o erro de Willie, que sacramentou a disputa.