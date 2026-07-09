Ainda sem contratar jogadores para a janela do meio do ano, o Goiás adotou o discurso, nas últimas semanas, de que os reforços para a Série B vão sair do departamento médico do clube esmeraldino. Contra o CRB, pela 17ª rodada, no próximo domingo (12), o técnico Mozart deve ganhar o “primeiro reforço” com a provável volta do meia Lourenço.\nLourenço voltou a treinar com o grupo em alguns dias da semana passada, mas ainda tinha algumas limitações nas atividades. Nesta semana, ele treinou normalmente com o elenco e deve ser relacionado pela primeira vez desde o dia 30 de maio, quando jogou o segundo tempo do clássico contra o Atlético-GO pela 11ª rodada da Série B.\nO meia sofreu uma contusão muscular na coxa direita depois do clássico. O grau da lesão não foi divulgado pelo Goiás, mas o jogador já superou mais de um mês sem jogar.