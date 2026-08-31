O Goiás pode perder a dupla de laterais titulares para o jogo contra o Fortaleza. Nicolas e Rodrigo Soares tiveram problemas musculares na última semana e são dúvidas para o próximo compromisso da equipe na Série B.\nNicolas apresentou desconforto muscular na preparação para o jogo contra o São Bernardo e sequer foi relacionado para a partida na última sexta-feira (28). No primeiro tempo do duelo disputado na Serrinha, Rodrigo Soares se machucou e foi substituído. O Goiás ainda não atualizou informações clínicas dos atletas.\nSe ambos não estiverem disponíveis, o Goiás deve ter laterais reservas para o jogo contra o Fortaleza. Na direita, Marcos Vinicius é o único lateral de origem. O técnico Mozart já improvisou o zagueiro Luisão na função. O volante Baldória é outra alternativa, também improvisado.