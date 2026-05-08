O técnico Daniel Paulista pode promover a estreia do atacante Kadu como titular na temporada de 2026. O jogador de 24 anos, que tem apenas duas partidas neste ano e ambas saindo do banco de reservas, deve ser a principal novidade no Goiás para o clássico contra o Vila Nova.\nAo longo desta semana, o técnico Daniel Paulista testou o atacante Kadu na vaga de Anselmo Ramon, que também treinou normalmente. O Goiás ainda não divulgou se o camisa 9 possui algum problema físico e deve fazer isso apenas no sábado (9), algumas horas antes do início do clássico.\nKadu jogou apenas dois jogos pelo Goiás, os dois primeiros da temporada: contra Goiatuba e Crac pelo Campeonato Goiano, com 55 minutos em campo. Em ambas partidas, o atacante saiu do banco de reservas. Ele foi relacionado 11 vezes em 2026, sendo quatro partidas da Série B e uma da Copa do Brasil, mas sem ser utilizado.