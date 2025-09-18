O Goiás pode ter alteração na formação tática para enfrentar o Paysandu, neste sábado (20). O técnico Vagner Mancini possui oito desfalques e deve deixar de escalar a equipe no sistema 4-3-3.\nAo longo desta semana, Vagner Mancini fez testes na escalação do Goiás. O treinador testou a entrada do volante Baldoria, com a manutenção de três atacantes, mas o cenário que mais agradou foi com as entradas dos meio-campistas Rafael Gava e Brayann para a saída de um atacante.\nO provável Goiás para enfrentar o Paysandu tem: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Rodrigo Andrade, Juninho, Rafael Gava e Brayann; Jajá (Welliton Matheus) e Arthur Caíke.\nPara o jogo contra o Paysandu, o Goiás tem oito desfalques. Apenas o atacante Pedrinho será ausência por lesão. O goleiro Thiago Rodrigues, o lateral esquerdo Lucas Lovat, os volantes Marcão e Gonzalo Freitas, o meia Benítez, o meia-atacante Wellington Rato e o centroavante Anselmo Ramon vão cumprir suspensão.