O técnico Vagner Mancini deve promover mudanças na formação do Goiás para o jogo contra o Avaí, no domingo (7). Uma alteração é certa. Sem Willean Lepo, que se recupera de uma fratura na mão, o treinador esmeraldino vai alterar o posicionamento do lateral Moraes e isso vai abrir uma vaga no ataque.\nMoraes tem sido escalado como ponta e meia pelo lado esquerdo. Sem o lateral Willean Lepo, o polivalente jogador voltará a atuar como lateral esquerdo. No ataque, Pedrinho é o favorito para iniciar a partida, mas Jajá e Welliton Matheus são outras alternativas.\n“Eu quero contar com esse Pedrinho, do drible, da velocidade. O Pedrinho passou por dificuldades esse ano com lesões, mas é um atleta importante por romper linhas. Eu quero ele no meu time, mas se não estiver 100% não vai conseguir entregar. Se for 85% vai jogar na zona de conforto e não vai ser agressivo, não será quem ele é. Eu espero que Pedrinho e os outros jogadores estejam prontos para entrar e decidir as partidas”, falou o técnico Vagner Mancini sobre a situação do atacante.