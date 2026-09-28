O Goiás pode ter sete desfalques para o jogo contra o Novorizontino na próxima quinta-feira (1º). Quatro ausências estão confirmadas e outros três atletas ainda estão com status de dúvidas para a partida.\nOs desfalques confirmados são o volante Lucas Rodrigues, que está com a seleção brasileira sub-20 para amistosos na Europa, e três atletas que vão cumprir suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos: o meia Lourenço, o zagueiro Luiz Felipe e o lateral esquerdo Nicolas.\nO Goiás possui três atletas que tratam lesões. O zagueiro Ramon Menezes, com desconforto muscular na panturrilha direita, e o lateral direito Marcos Vinicius, com contusão muscular na coxa direita, estão entregues ao departamento médico.\nJá o atacante Anselmo Ramon, que está em reta final de lesão muscular na coxa direita, iniciou trabalhos com a transição física - último momento antes do retorno aos treinos sem restrições - e é, dos lesionados, o que está em estágio mais avançado para voltar a atuar.