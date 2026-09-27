O acesso que estava difícil parece cada vez mais improvável para o Goiás. Tomando como base as edições anteriores da Série B na era de pontos corridos, o esmeraldino vai precisar ter um desempenho quase perfeito nos oito jogos restantes, somando 21 dos 24 pontos possíveis, para tentar cavar um espaço nos playoffs da competição.Na história dos pontos corridos da Série B, que começou em 2006, os melhores 6º colocados fizeram 63 pontos: o Mirassol em 2023 e o próprio Goiás em 2024. Para alcançar essa marca em 2026, o esmeraldino precisa vencer pelo menos sete dos últimos oito confrontos. Se ganhar todos, chega a 66 pontos e dificilmente ficaria abaixo do 6º lugar.Neste momento, o Goiás ostenta 42 pontos. A chance de terminar dentro do G2 da Série B e conseguir o acesso direto é praticamente nula, mas o torcedor mais otimista ainda pode sonhar com um espaço no G6. No entanto, para isso, o esmeraldino precisa ter um rendimento quase impecável na reta final.Há exemplos de pontuação menor na 6ª colocação. Na Série B de 2007, por exemplo, o Marília somou 53 pontos e terminou em 6º lugar. Portanto, o Goiás precisaria de “apenas” mais 11 pontos dos últimos 24 em disputa. A questão é que, naquela edição, o Grêmio Barueri era o 6º colocado ao fim da 30ª rodada e tinha 44 pontos. Ao final da 30ª rodada de 2026, o 6º colocado Atlético-GO já tem 49 pontos.Após a derrota por 1 a 0 na Serrinha, no último sábado (26), o técnico alviverde Mozart bateu na tecla de que o acesso ainda é possível e que ele vai continuar acreditando enquanto houver chances matemáticas. O próximo jogo contra o Novorizontino, que briga por vaga no G2, será uma prova de fogo para o Goiás. O duelo está marcado para quinta-feira (1º), às 21 horas, no Jorge Ismael de Biasi.Depois desse confronto, o Goiás ainda vai enfrentar Athletic, Operário-PR, Náutico, Ceará, CRB, Ponte Preta e Sport. Desses oito adversários, a única equipe que praticamente não tem aspirações na Segundona é a Ponte Preta, que está virtualmente rebaixada para a Série C. Todos os outros ainda têm objetivos na temporada, ao menos nesta atual conjuntura do campeonato.