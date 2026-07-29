O mês de agosto deve ser determinante para o retorno de três jogadores aos jogos do Goiás. O clube esmeraldino prepara a volta de atletas lesionados para o próximo mês.\nO goleiro Tadeu e o meia-atacante Wellington Rato estão em fase de transição física, a última antes do retorno às atividades sem restrições. O volante Lucas Rodrigues segue sob cuidados do departamento médico.\nOs três atletas devem voltar a jogar durante o mês de agosto, mas nenhum deve estar à disposição para o jogo contra o Londrina no dia 10.\nA tendência é que os jogadores fiquem disponíveis para atuar a partir da segunda quinzena do mês de agosto. O Goiás vai enfrentar Criciúma (fora), Juventude (casa), Cuiabá (fora) e São Bernardo (casa) neste período do próximo mês.\nWellington Rato é o que está há mais tempo sem jogar. O meia-atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em novembro do ano passado durante jogo contra o Athletico-PR, pela Série B. Ele passou por cirurgia e iniciou tratamento na sequência.