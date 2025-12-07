Fábio Carille não será o técnico do Goiás em 2026. Neste domingo (7), clube e treinador chegaram a um acordo e, apesar do técnico possuir contrato com o esmeraldino até o final do ano que vem, ele não seguirá no time para a reapresentação que deve começar no dia 21 de dezembro. A informação foi publicada pelo repórter André Hernan e pelo ge.globo/go.\nO clube deve, neste início de semana, tornar oficial que Carille não segue no projeto para a próxima temporada. A decisão ocorre duas semanas após o clube não conquistar o acesso para a Série A, missão que o técnico tinha e não conseguiu na reta final da Série B.\nLeia também\n+ Goiás e Mirassol adiam resposta por negociação de Edson Carioca\nCom poucas receitas para 2026, o Goiás optou por não seguir com Fábio Carille no comando. No time esmeraldino, o treinador teve 50% de aproveitamento (três vitórias, três derrotas e nenhum empate) nos últimos seis jogos da Série B, prazo que teve pra reverter um cenário de queda de desempenho e buscar o acesso. Foi a última cartada do Goiás para tentar o acesso.