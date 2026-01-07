A estreia do Goiás na temporada de 2026 será no próximo domingo (11) e o torcedor esmeraldino deve se preparar para ver um time formado por caras novas. O técnico Daniel Paulista pretende usar força máxima desde o início do Goianão e deve utilizar quase todos os atletas contratados na formação titular contra o Goiatuba.\nO treinador tem feito esboços na escalação do Goiás, mas algumas peças já se destacam e estão na frente por vagas na formação titular. Mais da metade de um possível time titular pode ser formada por atletas que foram contratados para a temporada de 2026.\nA formação testada pelo treinador nos últimos dias, com algumas alterações, tem: Tadeu; Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Luisão e Nicolas; Juninho, Lourenço e Gegê; Bruno Sávio (Kadu), Anselmo Ramon e Jajá (Pedrinho).\nDos sete reforços, apenas o atacante Kadu não tem treinado exclusivamente como titular, mas participa normalmente dos treinos no Goiás desde o início da pré-temporada no dia 15 de dezembro, quando parte do elenco iniciou treinos antes da maioria do grupo, que começou no dia 26 de dezembro.