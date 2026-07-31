O Goiás quer contratar um lateral direito após a saída de Diego Caito para evitar o cenário de improvisar atletas na posição. No atual elenco, Rodrigo Soares é o único lateral direito de ofício.\nA busca por um jogador da posição ocorre há alguns dias, mas o diretor de futebol Michel Alves ainda aguarda o aval do Conselho de Administração para concluir negociações. A direção esmeraldina quer estabilizar a situação financeira antes de fechar novos contratos.\nContratar um lateral direito é uma das prioridades do Goiás no mercado, junto com a chegada de um atacante de beirada.\nA busca por um lateral direito não era pauta no Goiás até a saída de Diego Caito, que foi emprestado até o fim deste ano, com obrigação de compra, para o Grêmio. O jogador estreou com gol no empate por 1 a 1 com o Fluminense, pela 20ª rodada da Série A.