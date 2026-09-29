O Goiás puniu cerca de 30 torcedores que arremessaram objetos no final do clássico contra o Atlético-GO, no último sábado (26). O número exato de esmeraldinos punidos ainda não foi confirmado pelo clube, mas pode passar de 30.\nApós o apito final na vitória por 1 a 0 para o Atlético-GO, o goleiro Paulo Victor se virou para a direção da torcida do Goiás no setor tobogã e celebrou o triunfo do Dragão. Na sequência, diversos torcedores arremessaram objetos na direção do defensor.\nO caso foi relatado em súmula pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. “Informo que logo após o término da partida foram arremessados vários copos contendo líquido vindos da arquibancada onde se encontrava a torcida do goiás e.c. os referidos copos caíram dentro do campo, próximo a meta defendida pela equipe visitante, não atingindo ninguém”, publicou o árbitro.