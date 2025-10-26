O Goiás quebrou um tabu e venceu o Criciúma por 2 a 1 na noite deste sábado (25) no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, pela 34ª rodada da Série B. O resultado faz o clube esmeraldino voltar ao G4 da Segundona. Esta é a primeira vitória esmeraldina sobre o adversário catarinense como visitante na história.\nWelliton Matheus e Gonzalo Freitas marcaram os gols do Goiás. Rodrigo fez o do Criciúma.\nO clube esmeraldino tinha deixado o G4 na última rodada, mas volta imediatamente e se recupera na luta pelo acesso, agora a quatro rodadas do fim da Série B. O Goiás é o 3º colocado no momento, com 55 pontos. O time pode ser ultrapassado até o fim da rodada, mas não deixará o G4.\nÉ a primeira vitória do Goiás sob o comando de Fábio Carille, técnico que assumiu a equipe e estreou com derrota para a Chapecoense, na rodada passada. O Goiás volta a vencer na Série B depois de seis jogos - vinha de duas derrotas e quatro empates.